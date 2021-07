Mit einem Kleiderschrank fing es an

Schloß Holte-Stukenbrock

Wenn Michaela Müller ein Möbelstück sieht, das in die Jahre gekommen, aber zu schade für den Sperrmüll ist, strahlen ihre Augen. In Gedanken hat die Stukenbrock-Sennerin dann schon Farbe und Pinsel in der Hand und weiß, wie es in neuem Glanz erstrahlen könnte. Dabei ist die junge Frau gar keine Malerin oder Restauratorin.

Von Manuela Fortmeier