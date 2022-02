Mit einem Klick zu den Tourist-Infos

Stadtmarketing füttert das Netz mit Bildern und Informationen zu Sehenswürdigkeiten in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Touristisch hat die Stadt viel zu bieten – allerdings ist die „Tourist-Info“ im Rathausfoyer auch nur während der Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich. Umso wichtiger ist es, dass Besucher am Wochenende digital Ausflugsziele, Tipps zu Radtouren und Wanderungen erhalten – in der Stadt und in der Umgebung.

Von Monika Schönfeld