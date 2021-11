„Mit einer unvorstellbaren Wucht getroffen“

Preußisch Oldendorf/Bad Holzhausen

Bürgermeister Marko Steiner und Touristik-Chef Christian Streich haben allen Grund, selbstbewusst aufzutreten: „Die Stadt Preußisch Oldendorf ist mit ihren drei Kurorten ein Schwergewicht in der Tourismusregion und braucht den Vergleich mit anderen namhaften Orten nicht zu scheuen“, heißt es in einer Vorlage für die nächste Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Wirtschaft und Tourismus. So weit, so gut.

Von Stefan Lind