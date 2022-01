Mit „ettCARGO“ durch Etteln radeln

Beim zweiten digitalen Jahresauftakt der der Ettelner Dorfgemeinschaft wurde nicht nur zurückgeschaut, sondern auch in die nahe Zukunft. Ab April soll man mit dem elektrischen Lastenrad „ettCARGO“ durch den Borchener Ortsteil fahren können. Das gab der Vorstand von Etteln-aktiv im Laufe der Veranstaltung am Freitagabend bekannt.

In diesem Jahr hatte der Ortsvorsteher mit dem Heimat- und Verkehrsvereins Etteln sowie dem Verein Etteln-aktiv eingeladen. 424 Personen hatten sich angemeldet. Als dann mehr als 700 Personen die Liveübertragung über den Youtubekanal „Borchen Etteln“ verfolgten, war die Überraschung groß. Ortsvorsteher Ulrich Ahle: „Nach der Premiere wussten wir, dass wir mit den Alpaka Gold Studios in Etteln auf einen erfahrenen Produktionspartner in unserer Gemeinde zurückgreifen konnten. Zwei Monate Vorbereitungszeit mit dem Verein Etteln-aktiv, dem Heimat- und Verkehrsverein sowie dem Technik Team haben sich ausgezahlt.“ Elmar Schäfer, Vorsitzender des Vereins Etteln-aktiv dankte allen Beteiligten: „Nur mit dem engagierten ehrenamtlichen Einsatz vieler Ettelner konnten wir wieder eine solche Veranstaltung zum Jahresauftakt ermöglichen.“

Präsentierten die Nachrichten in der „ettelnschau“ (von links): Die Nachwuchsmoderatorinnen Carla Dopp, Marietta Schäfer und Franziska Erhardt hatten ihren ersten Auftritt vor großem Publikum Foto: Etteln aktiv

Trotz vieler Einschränkungen sei das Jahr 2021 voller Höhepunkte gewesen, zogen die Moderatoren Ahle und Schäfer zu Beginn Bilanz und erinnerten dabei auch an den ersten digitalen Jahresauftakt, das digitale Dinner und die Booster-Impfaktion mit 330 Impfungen. Auch der Schützen- und Sportverein hätten mit eigenen Veranstaltung zu der erfreulichen Bilanz beigetragen.

Mit Unterstützung der Josefs Brauerei aus Bad Lippspringe konnte am Freitag wieder eine Bierprobe durchgeführt werden. Sommelier Mayc Peter probierte mit den Gästen als erstes das Kellerbier. Die bestellten 250 Getränkepakete wurden von den Jungschützen an die Haushalte verteilt.

Ulrich Ahle konnte Bürgermeister Uwe Gockel im Kaminstudio begrüßen. Bei dem Gespräch ging es um die Erweiterung des Kindergartens, den Windkraftausbau und die Schaffung weiterer Bauplätze. Beim Neubürgerempfang konnten stellvertretend für die 62 Personen, die 2021 neu ihren Hauptwohnsitz in Etteln angemeldet hatten, fünf Neubürger begrüßt werden. Für sie und alle anderen Neubürgerhaushalte gab es schon am Nachmittag die Ettelner Begrüßungstasche mit örtlichen Spezialitäten.

Was steckt alles in der Begrüßungstasche für Neubürger? Das Geheimnis lüftete Ulrich Ahle mit Borchens Bürgermeister Uwe Gockel und Elmar Schäfer (von links). Foto: Etteln aktiv

Uwe Büker von der Gemeindeverwaltung berichtete über die Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes. Da die Betriebserlaubnis der Kläranlage in Etteln Ende 2024 auslaufe, werde das Projekt mit dem Bau eines Schmutzwassersammlers von ca. 4,5 Kilometer Länge von Etteln nach Kirchborchen sein Ende finden.

Es folgte die Bekanntgabe der Gewinner des Wettbewerbs „Verein(t) für die Blutspende“. Zwei Ettelner hatten 2000 Euro dafür zur Verfügung gestellt. Jeder Blutspender konnte 2021 einen Punkt an seinen Lieblingsverein vergeben. Die Anzahl der Blutspenden konnten im Vergleich zu den Vorjahren um 80 Prozent gesteigert werden, war zu hören. Den ersten Platz belegte die Blaskapelle „Freude & Frohsinn Etteln“. Ahle verkündete alsdann, dass es einen weiteren Ettelner Geldspender gebe, der 1000 Euro zur Verfügung stellt. Ahle: „Wir werden daher mit dem nächsten Spendetermin am 17. Februar den Wettbewerb erneut starten.“ In der „ettelnschau“ berichteten Marietta Schäfer, Franziska Erhardt und Carla Dopp über weitere wichtige Projekte des Ortes.

Mike Süggeler, Leiter Innovationsmanagement bei Westfalen Weser, stellte das Projekt „Neue Mobilität Paderborn NeMo" vor, bei dem auch drei autonom fahrende Fahrzeuge in Etteln unterwegs sein sollen. Eine Mobilstation im Zentrum soll die Mobilitätsangebote bündeln: den ÖPNV, das E-Dorfauto „ettCAR“, die digitale Mitfahrbank. Zu finden sein wird dann wohl auch dort das E-Lastenfahrrad „ettCARGO“, das der Vorstand von Etteln-aktiv vorstellte. Etteln sei damit Vorreiter im Kreis Paderborn. Die Anschaffung des knapp 10.000 Euro teuren Rades wurde durch eine Landesförderung, durch Spenden der Volksbank Elsen-Wewer-Borchen und des Radhauses Möhring ermöglicht. Zudem wurden Restmittel aus der „Buddelkasse“ des Glasfaserprojektes und Teile des Preisgeldes vom Kreis-Heimatpreis verwendet. Bis das Rad im Einsatz ist, kann es im Autohaus Koch begutachtet werden.

Auch wenn die zweite Ausgabe des digitalen Jahresauftaktes wieder überzeugte, hofft Ahle, dass am 27. Januar 2023 „wieder vor Publikum in der Gemeindehalle in Etteln“ gefeiert werden kann.