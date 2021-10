Mit feinem Sinn für (Selbst-)Ironie

Mit 80 Personen ist der Saal der Bürgerbegegnungsstätte voll besetzt. Die Buchhandlung Lesezeichen und die Stadtbibliothek haben einen der derzeit populärsten deutschen Romanautoren engagiert. Eine Stunde lang liest der 55-jährige Franke aus seinem Werk, das im Frühjahr die Spiegel-Bestsellerliste eroberte. Und er plaudert anschließend mit viel Humor über die Entstehung der Geschichte um den Gymnasiasten Frieder, der in dem bewussten Sommer so viel Einschneidendes verarbeiten muss. Mit dem Scheitern in der Schule brockt sich der 16-Jährige Nachprüfungen in Mathe und Latein ein. Damit fällt der Familienurlaub für ihn aus, stattdessen muss er in den Ferien beim unnahbaren Großvater lernen. Doch da ist auf der anderen Seite die Freundschaft zu Johann, der im Gegensatz zum Protagonisten alle Alltags-Tücken mit leichter Hand meistert. Und die erste große Liebe Beate, die er im Schwimmbad kennenlernt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar