Mit „Feuereifer“ bei der Sache

Büren

Rund 250 Feuerwehrleute aus allen Feuerwehren im Kreis Paderborn Paderborn traten am Samstag am Airport-Forum des Flughafens Paderborn-Lippstadt in Büren-Ahden zum jährlichen Leistungsnachweis an. Die ursprünglich geplante öffentliche Veranstaltung in Salzkotten-Thüle musste wegen der anhaltenden Corona-Pandemie entfallen.