Mit „Flutbox“ Keller selbst auspumpen

Wenn es so richtig schüttet und der Keller nass wird, können Hausbewohner sich selbst helfen. Statt die Feuerwehr anrücken zu lassen, kann man sich bei ihr ein Gerät zum Auspumpen ausleihen.

So sieht sie aus: die „Flutbox“ der Feuerwehr Herford.

Der angekündigte sintflutartige Regen hat Herford bislang nicht allzu stark getroffen. Zur Einsatzlage sagte Feuerwehrsprecher Christoph Büker, es habe „nichts Weltbewegendes“ gegeben. Mit einem kontinuierlichen Dauerregen sei die Kanalisation nicht so schnell überfordert wie von einem sturzbachartigen Platzregen, bei dem in kurzer Zeit große Mengen Wasser aufgenommen werden müssten. „Wenn uns das erwischt, dann müssen wir überall gleichzeitig sein“, so Bükers Erfahrung.