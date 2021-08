Mit Gänsehaut, aber glücklich

Weserschwimmen und Hafenfest in Lüchtringen: 87-Jähriger schafft Flussdurchquerung mühelos

Höxter-Lüchtringen

Beim 21. Weserschwimmen am alten Fährhaus in Verbindung mit dem Hafenfest vor dem Vereinsheim des Fischereivereins haben zwei Dutzend Schwimmer den Sprung in die nur 14 Grad kalte Weser gewagt.

Von Michael Robrecht