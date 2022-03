Mit Gullideckel Ehrenmal in Bentfeld beschädigt

Vandalismus: Täter schlagen in Delbrücker Ortsteil Mosaiksteine aus Kunstwerk

Ein oder mehrere Täter haben die Mosaikarbeiten am Bentfelder Ehrenmal erheblich beschädigt. Vermutlich mit einem kleinen Gullideckel wurden die von Hand verlegten Glassteine aus dem Sandstein herausgeschlagen.

„Wir wollten das Gelände rund um das Ehrenmal im Rahmen der Dorfsäuberungsaktion des Heimatvereins auf Vordermann bringen, da fielen uns die zerstörten Mosaikarbeiten auf. Gerade in Zeiten wie diesen, kann ich derartige Zerstörungswut nicht nachvollziehen“, ist Bentfelds Schützenoberst Detlef Becker die Fassungslosigkeit noch immer ins Gesicht geschrieben. Ein Großteil der Mosaikarbeiten in den vier Sandsteinelementen waren teils erheblich beschädigt und die Glassteine herausgeschlagen. Als Tatwerkzeug kommt vermutlich eine kleiner Gullideckel eines Regenablaufs des Ehrenmals in Frage. Zumindest lag der Deckel neben einem der zerstörten Mosaike