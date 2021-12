Mit gutem Gefühl durch die Feiertage

Sicher zur Familienfeier: Im Kreis Paderborn werden sowohl an Weihnachten als auch an Silvester einige Möglichkeiten zu Antigen-Schnelltests geboten.

Corona-Schnelltest: Angebote gibt es im Kreis Paderborn sowohl an Heiligabend als auch an den Weihnachtstagen

Wer sich an die Feiertage im vergangenen Jahr erinnert, wird vermutlich an Feierlichkeiten im sehr kleinen Kreis zurückdenken, denn soziale Kontakte mussten weitestgehend eingeschränkt werden. Umso mehr wissen wir die gemeinsame Zeit mit unseren Liebsten in diesem Jahr zu schätzen. Um den Kontakt zu Familie und Freunden trotz Pandemie dennoch möglichst sicher zu gestalten, ist vorheriges Testen sinnvoll.

Paderborn

In der Paderborner Innenstadt testet unter anderem das Testzentrum an der Rosenstraße 18. In der ehemaligen Goeken-Backen-Filiale gibt es noch freie Termine am Heiligabend von 9 bis 14 Uhr sowie am 31. Dezember von 9 bis 19.30 Uhr.

Auch am Westerntor 2 in der Marienapotheke besteht noch die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Am 24. Dezember vom 8.15 bis 12.30 Uhr sowie an Silvester von 8 bis 13.15 Uhr.

Das Testzentrum im Eiscafé Venezia an der alten Synagoge 3 sowie die Teststelle an der Arena an der Wilfried-Finke-Allee 1 öffnen jeweils an Heiligabend und Silvester von 8 bis 13 Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag können noch von 9.30 bis 12.30 Uhr Termine vereinbart werden sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag von 13 bis 18 Uhr. An Neujahr wird noch von 13 bis 17 Uhr getestet.

Ein weiteres Testzelt befindet sich am Maspernplatz an der Heiersmauer 45 und bietet noch einige freie Termine für die Feiertage. Am 24. Dezember von 8.35 bis 16 Uhr, am 25. Dezember von 10.35 bis 15.45 Uhr, am 26. und 31. Dezember von 9 bis 16 Uhr.

Auch einige Apotheken zeigen großes Engagement und bieten Tests über die Feiertage an. An der Bahnhofstraße 18 in der St.-Christophorus-Apotheke werden noch Termine am Heiligabend von 8.10 bis 12.40 Uhr angeboten sowie an Silvester von 8 bis 12.50 Uhr. Die Apotheke im Kaufland in der Riemekestraße 37 öffnet zum Test an Heiligabend und Silvester von 9 bis 14 Uhr, und die Delphin-Apotheke an der Detmolder Straße 8 bietet am zweiten Weihnachtsfeiertag von 10.15 bis 12.25 Uhr sowie am 31. Dezember von 8 bis 14 Uhr noch verfügbare Termine an.

Das Testzentrum im Heidecenter an der Ingolstädter Straße 13 hat Termine an Heiligabend von 8.25 bis 16 Uhr und an den beiden Weihnachtsfeiertagen von 10 bis 14 Uhr sowie an Silvester von 8 bis 14 Uhr.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist ebenfalls an Weihnachten und Silvester im Einsatz. Am 24. Dezember öffnet das Testzentrum von 10 bis 19 Uhr, am 25. Dezember von 12 bis 18.30 Uhr, am 26. Dezember von 12 bis 17.30 Uhr, am 31. Dezember von 10 bis 19 Uhr und am 1. Januar von 12 bis 18.30 Uhr an der Wollmarktstraße 101.

Die Teststelle im Südring Center am Pohlweg bietet an Heiligabend freie Termine von 9.40 bis 12.20 Uhr an und am 31. Dezember von 7.30 Uhr bis 13 Uhr.

In der Schulze-Delitsch-Straße 19 – 21 befindet sich das Corona-Schnelltest-Zentrum OWL und bietet noch einige Möglichkeiten zum Test an: Heiligabend von 8.30 bis 17.30 Uhr, erster Weihnachtsfeiertag von 8.40 bis 18.40 Uhr, zweiter Weihnachtsfeiertag von 8.35 bis 18.40 Uhr, 31. Dezember von 8 bis 17 Uhr.

Außerdem bietet das Testzentrum in der Dubelohstraße 143 an der Aral Tankstelle am 24. Dezember von 8 bis 15 Uhr sowie an den beiden Weihnachtsfeiertagen von 8 bis 20 Uhr Termine an. An Silvester wird von 8 bis 15 Uhr getestet und an Neujahr von 9 bis 20 Uhr.

In Elsen am Fohling 4 bietet das DRK an allen Weihnachtsfeiertagen von 11 bis 14 Uhr Tests an sowie an Silvester von 10 bis 16 Uhr.

In der Stadtheide gibt es seit Anfang Dezember eine neue Corona-Teststelle am Dr.-Rörig-Damm 31. An Heiligabend und den Weihnachtstagen werden Termine von 8 bis 14 Uhr angeboten, die Buchung erfolgt online unter www.teststelle-stadtheide.de

Bad Lippspringe

In Bad Lippspringe werden über die Feiertage ebenfalls Termine angeboten. Im Testzentrum in der Westfalenterme an der Schwimmbadstraße 14 wird am 24. und am 31. Dezember von 8 bis 15 Uhr getestet sowie am 25. und 26. Dezember von 8 bis 20 Uhr und am 1. Januar von 9 bis 20 Uhr. Zusätzlich zum Test, der ausschließlich durch geschultes und medizinisch unterwiesenes Personal stattfindet, erhält jeder Getestete einen Fünf-Euro-Gutschein für die Westfalen Therme.

Das Testzentrum an der Detmolder Straße 124 in Bad Lippspringe bietet an Heiligabend und an Silvester von 8 bis 14 Uhr, am 26. Dezember von 10 bis 16 Uhr und am 1. Januar von 13 bis 17 Uhr kostenlose Bürgertests an.

Bad Wünnenberg

In Bad Wünnenberg gibt es noch Testtermine am 24. Dezember in der Teststelle an der Paderborner Straße 44 (Westfalen Care GmbH) in Haaren.

Borchen

In Borchen ist es möglich, sich in der St. Laurentius Apotheke an der Mallinckrodtstraße 6 an Heiligabend und Silvester von 9 bis 13 Uhr und an den beiden Weihnachtsfeiertagen von 9 bis 11.30 Uhr testen zu lassen.

Büren

In Büren bietet das Testzentrum an der Burgstraße 12a Termine an Heiligabend und Silvester von 8.30 bis 12 Uhr. Das Drive-In-Testzentrum am Flughafen Paderborn/Lippstadt (Flughafenstraße 33, 33142 Büren-Ahden) hat am 24. und am 31. Dezember von 10 bis 13 Uhr sowie am 26. Dezember von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Lichtenau

In Lichtenau ist das Testmobil an allen Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr jeweils von 9 bis 11 Uhr an der Raiffeisen-Tankstelle in der Torfbruchstraße 1 im Einsatz.

Salzkotten

Das Corona-Schnelltest-Zentrum in Salzkotten im Vereinsheim Hederborn/Upsprunge, am Hüneknapp 7 hat an Heiligabend noch freie Termine von 8.45 bis 13.35 Uhr sowie am 25. und 26. Dezember von 10 bis 14 Uhr.

Delbrück

In Delbrück wird im Testzentrum in der Stadthalle getestet. Am 24. Dezember stehen Termine von 8.30 bis 16 Uhr zur Verfügung, am 25. und 26. Dezember von 9 bis 16 Uhr.

Hövelhof

Auch in Hövelhof werden Möglichkeiten zum Testen geboten. Das Testzentrum im katholischen Pfarrheim an der Schloßstraße 10 öffnet am Heiligabend und an Silvester von 8.30 bis 12 Uhr sowie am 25. Und 26. Dezember von 9 bis 12 Uhr.

In der Von-der-Reckestraße 40 im Schützen- und Bürgerhaus Hövelhof sind noch einige freie Termine verfügbar. An Heiligabend ist ein Test noch von 9.25 bis 16 Uhr möglich, am 25. Dezember von 9 bis 15.30 Uhr sowie am 26. und 31. Dezember von 9 bis 15.45 Uhr.

Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen zu Teststellen und Terminvereinbarungen gibt es hier auf der Website des Kreises: https://www.kreis-paderborn.de/schnelltest