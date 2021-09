Mit „Hart am Start“ ist das JuZ dabei

Vlotho nimmt mit einem DJ-Festival an der „nachtfrequenz 21“ teil – Rekordbeteiligung in NRW

Unter dem Titel „Hart am Start“ lädt das Team des Jugendzentrums am Samstag, 25. September, ab 19 Uhr zu einem DJ-Festival in die Kulturfabrik ein. Dazu kann das JuZ-Team um Merle Stemmer und Jannik Twele ein hochkarätig besetztes Feld an DJ‘s aufbieten, die in der Weserstadt auflegen werden. Mit dabei sind die „Gebrüder Brett“, Craig Mortalis. Koma Casper, Marcel Klix, Heiner Kohlmeier und CPA:TEN,