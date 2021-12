Mit Hoffnung ins neue Kultur-Jahr

Wehdem.

Daumen drücken für die Kultur: Zwar musste der Stemweder Kulturring seine letzte für 2021 geplante Veranstaltung absagen. Dennoch ist er vorsichtig zuversichtlich und stellt das neue Programm vor – natürlich erst einmal unter Vorbehalt. Die Mitglieder hoffen, dass die Konzerte und Auftritte in der Begegnungsstätte am Schulzentrum in Wehdem nicht coronabedingt ausfallen müssen.