„Mit Karneval lebt es sich besser“

Mit ihrem Altersdurchschnitt von fast 62,5 Jahren erreichen die 17 Damen nicht ganz die 66. Aber genau dieses närrische Jubiläum feiert die Alte Garde in diesem Jahr. Die jüngste ist 45, die älteste – und damit automatisch Präsidentin – ist 82 und heißt Paula Jochheim. Zusammen mit Barbara Hartmann, vom Weiberkarneval bekannt als Till Eulenspiegel, hat sie für das WESTFALEN-BLATT im Archiv geblättert.

Barbara Hartmann (links) und Paula Jochheim erinnern sich an viele Anekdoten aus 66 Jahren Alte Garde.

Zwar sind die beiden inzwischen längst selbst Urgesteine der Alten Garde, aber die Anfänge kennen sie auch nur aus Erzählungen. Aus einem Kaffeeklatsch heraus entstand der Weiberkarneval in Beverungen. Zu den Stimmungskanonen damals gehörten Mia Oebbeke, Änne Schaller und Luise Schuster, die zu vorgerückter Stunde aus einem Besenstiel und Papier die Garde-Fahne bastelten, die seither bei jeder närrischen Veranstaltung vorangetragen wird. Zur Präsidentin machten sie Minna Schünemann. Bis 1982 war der Beverunger Weiberkarneval im Hotel Waldfrieden legendär. Auch Frauen aus den Nachbarkreisen, aus Niedersachsen und Hessen kamen an die Weser. Paula Jochheim war 17, als sie zum ersten Mal mitfeierte. „Das Besondere war, dass wir auch als Gruppe zurück in die Stadt gegangen sind.“ Der Ausklang war regelmäßig im Keller des Hotels Stadt Bremen.