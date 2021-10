Mit kleinen Dingen zu riesiger Freude

Weihnachtsfreude kann auch in diesem Jahr wieder in einen Schuhkarton gepackt werden. Die Hilfsaktion, mit der aus dem Altkreis Halle schon seit vielen Jahren bedürftige Kinder vornehmlich in Südosteuropa beschenkt werden, wird in bewährter Form fortgesetzt. Von sofort an können die fertig gepackten Kisten abgeliefert werden.

Stichtag ist der 15. November. „Für uns als Team ist es jedoch hilfreicher, wenn die Päckchen möglichst frühzeitig abgegeben werden, damit das Aufkommen leichter zu bewältigen ist“, bittet Katja Kreft aus Häger, bei der die Fäden der Aktion zusammenlaufen.

Und so kann man helfen: Gepackt werden können die Päckchen wahlweise für ein Mädchen oder einen Jungen für unterschiedliche Altersklassen und unabhängig von ihrer Konfession. „Die Aktion richtet sich ausschließlich an hilfsbedürftige Kinder, die auf diesem Wege ein Weihnachtsgeschenk erhalten, und die sonst meist leer ausgehen würden“, unterstreicht Katja Kreft.

Viele Vorschläge für kleine Geschenke

Kinder der Altersklassen zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre und zehn bis 14 Jahre können beschenkt werden. Die dazugehörigen Etiketten, die die richtige Zuordnung ermöglichen, befinden sich in den Aktionsflyern.

Darin gibt es auch Vorschläge für Geschenke, wie zum Beispiel Kuscheltiere, kleine Puppen, Spielfiguren, Spielzeugautos, kleine Bälle, Puzzles, Jojos, Springseile, Geschicklichkeitsspiele, Malbücher mit Stiften (Bunt- oder Bleistifte mit Anspitzer), Blöcke/Hefte, Shirts oder Pullover, Socken, Zahnbürsten mit Zahnpasta, Schokolade (am besten Vollmilch – ohne Nüsse oder Mandeln), Lutscher oder Bonbons. „Auch Gummibärchen sind wieder erlaubt“, weiß Katja Kreft.

Nicht alles darf ins Päckchen

Nicht zulässig sind spitze oder zerbrechliche Sachen, Kriegsspielzeug, Gegenstände, die Gewalt, Hexerei oder Zauberei zum Thema haben, oder Süßigkeiten wie Popcorn, Müsliriegel, Lebkuchen und Nussschokolade. Bitte keine gebrauchten Gegenstände einpacken; sie sollten zumindest neuwertig sein.

Im vergangenen Jahr gingen die Päckchen aus dem Altkreis Halle nach Weißrussland. „Das wissen wir deshalb so genau, weil wir kurz nach dem Jahreswechsel Post von der zwölfjährigen Jana aus Pinsk in der Nähe von Kobrin erhalten haben, die sich sehr gefreut und sich herzlich für ihr Päckchen bedankt hat“, erzählt Katja Kreft. Sie selbst hat mit ihrer Familie ihren Päckchen eine Karte mit einem Foto und einigen Eckdaten beigefügt. Wo genau in Osteuropa die Päckchen in diesem Jahr landen werden, entscheidet sich kurzfristig und wird über die zentrale Verteilstelle in Berlin gesteuert. „Aber sie werden in jedem Fall für Freude sorgen“, sind die Organisatorinnen überzeugt.

Hier werden die Päckchen entgegen genommen und weitergeschickt

Werther

Evangelisches Gemeindehaus,

„Spielwarenwelt“,

Dorf-Laden Häger,

Adler-Apotheke;

Halle

Haller Herz-Apotheke;

Borgholzhausen

Ziegler‘sche Apotheke;

Steinhagen

Apotheke am Markt.

An diesen Stationen sind auch Flyer der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ erhältlich. Sie liegen außerdem noch an weiteren Orten in der Region aus, sagen die Organisatorinnen.