Mit Klöpfel und Beitel übers Holz

In seiner „Station Kunst“ an der Antoniusstraße in Salzkotten-Niederntudorf zeigt Schlegel neue Arbeiten, die 2020 und 2021 entstanden sind. Sie stammen zumeist aus der Tip-Tapping-Werkgruppe. Dabei wandert Werner Schlegel mit Klöpfel und Beitel über einen Block aus Pappelholz und erzeugt durch das Herausschlagen der Teilchen und den Einsatz von schwarzer und weißer Farbe Netzwerke aus geome­trischen Figuren wie Kreise und Rechtecke. „Es soll eine reliefartige Skulptur entstehen, und ich möchte Skulptur und Bild zusammenführen“, sagt der 68-Jährige. Die Technik will der Bildhauer in den nächsten Jahren weiter verfeinern, denn sie bereitet ihm große Freude: „Ich habe den Frieden mit mir gefunden.“

