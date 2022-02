Mit kraftvoller Stimme ins Finale

Pia aus Vlotho singt beim City Talent – Es gibt noch Karten für die Show in Espelkamp

Vlotho/Espelkamp

Der große Tag naht. Am 26. März treten die Finalisten der fünften Staffel des City Talents in Espelkamp gegeneinander an. Mehr als 600 Zuschauer werden 14 Auftritte sehen und bewerten. Die Sängerin Pia Kluge aus Vlotho zählt mit ihrer kraftvollen Stimme zu den Favoriten.

Von Frank Dominik Lemke