Bad Driburger Geschäfte öffnen jeden Sonntag

Mit sonnengelb geschmückten Geschäften, schöner Frühlingsware und Bratwurstduft empfängt Bad Driburg am kommenden Samstag, 9. April, seine Besucher in der Innenstadt. Die Werbering-Fachgeschäfte haben an diesem Tag zudem bis 18 Uhr geöffnet und überraschen ihre Kunden mit vielfältigen Aktionen, kleinen Überraschungen und mit guter Laune.

„Wir starten mit dem Ostershopping in den Frühling und in ein Jahr mit tollen Veranstaltungen“ freut sich Daniel Winkler, Geschäftsführer der Bad Driburger Touristik GmbH auf die erste gemeinsame Aktion in 2022 mit dem Werbering der Badestadt.

Dabei gibt es beim Ostershopping ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Livemusik, Kunstausstellungen und Lesungen in den einzelnen Geschäften.

„Wir möchten unseren Kunden ein Dauerlächeln ins Gesicht zaubern, daher bieten unsere Fachgeschäfte nicht nur die neue Frühlingsware und viele schöne Accessoires inklusive individueller Beratung an, sondern sie haben kleine Überraschungen für ihre Kunden vorbereitet, mal ein Glas Sekt, einen Rabatt oder ein schönes Giveaway“, berichtet Werbering-Vorsitzender Michael Peine gut gelaunt.

Auf die kleinen Besucher warten eine Hüpfburg und Kinderschminken und auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz.

Für beste musikalische Unterhaltung sorgt die Stadtkapelle Bad Driburg mit ihrem breiten Repertoire. Das Ausbildungsorchester spielt von 10 bis 12 Uhr, das Hauptorchester ist von 14 bis 16 Uhr zu hören.

Stadtkapelle tritt auf

Von sofort an öffnen zahlreiche Geschäfte dauerhaft auch am Sonntag und bieten ortstypische und touristische Produkte an. „Insbesondere für unsere Kurgäste, die in der Woche oftmals keine Zeit für Besorgungen haben, sind diese zusätzlichen Öffnungszeiten ein Gewinn“, freut sich Michael Peine. „Aber auch für Wochenendgäste wird Bad Driburg damit als Urlaubsort attraktiver“ ergänzt Daniel Winkler überzeugt.

Der Werbering und die Bad Driburger Touristik GmbH freuen sich auf zahlreiche Besucher, ein buntes Programm und hoffentlich schönstes Frühlingswetter beim diesjährigen Ostershopping.