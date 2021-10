Mit „Kurstadt-Karacho“ den Tag starten

Bad Oeynhausen

Mit Arabica-Bohnen aus Kolumbien und Robusta-Bohnen aus Indien bringt die neue Espressomischung „Kur­stadt-Karacho“ vieles mit, was ein Wachmacher am Morgen so braucht. Nach einem Probiernachmittag im Roesthaus von Dagmar Meerkötter hat sich eine Delegation von Schülern des badoeynhausen.shop für die neue Mischung entschieden. Bewusst setzt die Schülerfirma in Kooperation mit dem Roesthaus dabei auf eine fair gehandelte Espressomischung.

Von Louis Ruthe