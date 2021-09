Mit Lastenrad über den Platz

Enger

E-Rikschas sind in Engers Stadtbild bisher nicht gesichtet worden. Am Samstag, 18. September, beim Aktionstag „Enger auf Rädern“ wird sich dies ändern. Dann können Interessierte sich nämlich damit durch die Stadt kutschieren lassen oder selbst in die Pedale treten. Doch es gibt noch viel mehr auszuprobieren.

Von Ruth Matthes