Mit LED, Datenkabeln und Pflastersteinen

Steinhagen

Wenn übernächste Woche der Schulbetrieb startet, dürften Schüler und Lehrer an der Steinhagener Realschule ganz neu erleuchtet werden – im wahrsten Sinne des Wortes: Das gesamte Schulgebäude wird derzeit auf LED-Beleuchtung umgestellt. Kräftig investiert wird im Schulzentrum auch in sanitäre Anlagen und EDV. Ebenso wird an weiteren gemeindlichen Schulen modernisiert.

Von Volker Hagemann