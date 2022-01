Mit Lesen die Fantasie anregen

In der Mittagspause sah man Annegret Weber (63) oft draußen im Eiscafé La Luna – vertieft in ein Buch. Nach 31 Jahren Arbeit in der Volkshochschule wird sie in die passive Phase der Altersteilzeit gehen. Lesen wird auch den Ruhestand der stellvertretenden Leiterin der Volkshochschule bestimmen.

„Es ist mir ein Anliegen, Kinder ans Lesen zu bringen“, sagt Anne Weber. Über die Stiftung Lesen möchte sie an ihrem Wohnort Detmold eine Lesepatenschaft anbieten – vielleicht in einer Bibliothek die „Vorlesetante“ geben oder einen Lesekreis an einer Schule oder in einer Bibliothek leiten. „Ich finde es unheimlich wichtig, Kindern die Möglichkeiten der Fantasie aufzuzeigen und zu sehen, wie sich Kinder die Geschichte vorstellen.“ Auch eine weitere Idee treibt sie um, von der sie aber nicht weiß, ob sie das psychisch aushält. „Ich würde gern in der Kinderklinik Detmold Kindern vorlesen. Ausprobieren werde ich das auf jeden Fall.“