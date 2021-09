Mit Lichtgeschwindigkeit ins Internet

Lübbecke

Bis vor kurzem war es eine gemeinsame Zielvereinbarung, jetzt ist es ein Vertrag mit gegenseitigen Rechten und Pflichten. Einstimmig hat der Rat das endgültige Vertragswerk bestätigt, mit dem die Stadtwerke Lübbecke in Partnerschaft mit dem Internet-Dienstleister Greenfiber den flächendeckenden Glasfaserausbau in Angriff nehmen werden. Die geplante Bauzeit beträgt zwei Jahre. Ende 2023 soll überall in Lübbecke mit Lichtgeschwindigkeit gesurft werden können.