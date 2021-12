Mit Magie durch den Corona-Winter

Marcel Kösling moderiert das Winterprogramm im GOP Bad Oeynhausen – an Heiligabend zur Familie nach Hamburg

An den beiden Weihnachtstagen und an Silvester ist das aktuelle GOP-Programm jeweils zweimal zu sehen. „Dann werden viele Familien im Publikum sein, die sich an den Festtagen etwas Besonderes gönnen wollen“, sagt Marcel Kösling.