Mit Marzipantalern gegen die Kinderarmut kämpfen

Bereits 2008 legte der Zonta Club Paderborn das Projekt „Schultüte“ auf, mit dem seitdem ganz gezielt und vor allem schnell und unbürokratisch Hilfe an finanziell benachteiligte Kinder gegeben wird. Grundschulen im gesamten Paderborner Kreisgebiet können sich beim Club um einen Fördertopf bewerben. Lehrer und Schulsozialarbeiter geben daraus finanzielle Unterstützung an bedürftige Kinder für ganz konkrete Anlässe, wo andere Systeme nicht einspringen würden. Derzeit werden zehn Grundschulen mit dem Projekt unterstützt.

Die Lehrer gehören zu denjenigen, die jede Menge konkreter Beispiele erzählen können, wie sich aus schwierigen finanziellen Situationen Benachteiligungen für schulische und kulturelle Bildung, für soziale Kontakte und auch für die Gesundheit von Kindern ergeben können. Wo möglich, vermitteln sie natürlich zu Programmen und Hilfstöpfen, auf die die Familien Anspruch haben. Doch nicht immer kann mit öffentlichen Mitteln geholfen werden. Auch abseits von Sozialhilfeempfängern steht manchen Haushalten mit Kindern weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens zur Verfügung.

Eltern mit ins Boot holen

Bettina Kees-Schuto ist die aktuelle Präsidentin des Zonta Clubs Paderborn und selbst Schulleiterin einer Grundschule. Sie weiß ganz konkret, welch wertvolle Unterstützung das Projekt „Schultüte“ bedeuten kann. „Ich erinnere mich, als ein Kind sich das Seepferdchen-Abzeichen richtig erkämpft hatte, dann aber das Geld für den Aufnäher fehlte. Oder eine Kollegin hatte ein Kind schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es zum Radfahrtraining auch einen Helm mitbringen sollte. Irgendwann war klar, dass in der Familie aber das Geld für den Helm fehlte. Dank der ‚Schultüte‘ konnten wir den Eltern anbieten, sie bei der Anschaffung zu unterstützen. Denn das ist uns auch immer wichtig: Die Eltern sollen mit ins Boot geholt werden und wir besprechen gemeinsam, was sie geben können und was aus dem Projekt dazukommt. Dabei geht es meistens gar nicht um riesige Summen, die aber dennoch eine sehr wertvolle Hilfe darstellen.“

Anja Collmer, Vorsitzende im zuständigen Service-Komitee des Clubs, erklärt: „Zwar können die Schulen das Geld nach eigenem Ermessen dort hingeben, wo sie Bedarf sehen, aber gemeinsam mit jeweils einer Zonta-Patin wird auch nachgehalten und besprochen, wie es genutzt wurde. Dabei ergibt sich oft über Jahre eine enge Zusammenarbeit.“ Der Erfahrung nach bewerben sich vor allem Schulen mit einem hohen Bedarf um die Aufnahme in das Projekt, aber prinzipiell steht es allen Grundschulen im Kreis Paderborn offen. Wenn der Topf verbraucht ist, kann er maximal einmal pro Jahr neu beantragt werden.

Fast 84.000 Euro von 2008 bis 2021

Von 2008 bis 2021 konnte der Zonta Club Paderborn in diesem eigenen lokalen Projekt fast 84.000 Euro an die Schulen und somit an Kinder geben. Das Geld stammt aus Spenden und speziellen Benefizprojekten. In normalen Zeiten sind es vor allem Veranstaltungen, mit denen der Club seine Arbeit finanziert. Da dies in den vergangenen Monaten kaum bis unmöglich war, wurde zu Ostern erstmals der Zonta-Taler aufgelegt, ein limitierter Marzipantaler mit Drei-Hasen-Motiv, um genau dieses Projekt am Leben zu halten. Dank der Unterstützung zahlreicher Verkaufsstellen und der Schnuckerbereitschaft der Paderborner konnte so der Fonds für das Projekt „Schultüte“ auch im Jahr 2021 aufgefüllt werden. Für das Frühjahr 2022 ist eine Wiederholung geplant.