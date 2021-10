Mit Messer Zigaretten erbeutet

Im August vergangenen Jahres, so lautet die Anklage in dem Prozess, der am Landgericht Paderborn geführt wird, soll der 23-Jährige in Steinheim eine Wohnungstür eingetreten haben, um sich Zutritt zu verschaffen. Von den beiden Bekannten in der Wohnung soll er Tabak, Marihuana, Zigarettenblättchen und ein Feuerzeug gefordert haben – also kein Geld oder irgendwelche Wertsachen. Dennoch geht die Staatsanwaltschaft hier von einem schweren Raub aus: Denn der Steinheimer soll durch die Wohnung gestürmt sein und einem der Geschädigten mit der Faust auf den Oberschenkel und dem anderen zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben – blutende Platzwunde an der Lippe inklusive.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar