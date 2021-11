Mit mobilem Schießstand fing es an

1971 wurde in Sudhagen die Schießsportabteilung der St. Heinrich Schützenbruderschaft gegründet. Seitdem wurden zahlreiche Titel nach Sudhagen geholt, so ist der amtierende Bundeskönig Hans-Christian Lummer erster Schülerprinz auf der seinerzeit immer sporadisch aufgebauten, mobilen Schießsportanlage geworden. Mit einem Festakt feierte die Schießsportabteilung unter den 2-G-Vorgaben ihr 50-jähriges Bestehen in der Mehrzweckhalle Sudhagen.

Mit dem Ehrenkreuz des Sports in Silber wurde der Schießmeister und Vorsitzende des Sudhagener Schießsportabteilung, Burkhard Sandheinrich (vorne von links) beim Festakt zum 50-jährigen Gründungsjubiläum der Abteilung ausgezeichnet. Das Ehrenkreuz in Bronze erhielt Ludger Tölle. Die Ehrungen überreichten (hinten von links): Ralph Düchting, stellvertretender Diözesanschießmeister, Rudolf Bracht, Diözesanschießmeister und Bezirksschießmeister Hans-Christian Lummer.

„Die Schießsportabteilung hat Sudhagen und Delbrück weiter über die Region hinaus bekannt gemacht. Und vielleicht lässt sich der Bundeskönigstitel im Jahr 2022 ja noch mit dem Europakönig steigern“, beglückwünschte Brigitte Michaelis, stellvertretende Bürgermeisterin und Vorsitzende des Heimatvereins die Abteilung. Brigitte Michaelis sprach ihre große Anerkennung für die vielen Erfolge aus, zu denen auch der Landeskaisertitel des Vorsitzenden der Schießsportabteilung, Burkhard Sandheinrich, zählen. Michaelis dankte für die gute Jugendarbeit, die die Grundlage für die Zukunft des Vereins sei. „Das ganze Dorf ist beim Dorfpokalschießen aktiv. Da treten ganze Generationen an“, so Michaelis weiter.

„In 50 Jahren hat die Schießsportabteilung viel erreicht. Jetzt steht mit dem Heim der Vereine ein neues Projekt an, dass wir auch meistern werden“, betonte Oberst Ingo Knepper. Zwischendurch konnten Burkhard Sandheinrich und sein Stellvertreter Dominic Leßmann einige Gründungsmitglieder der Abteilung ehren. Vor 50 Jahren hoben die Abteilung Josef Hennemeier, Günter Hils, Georg Hils, Georg Tepper, Georg Hagenbrock, Franz Lipsmeier, Wilhelm Beuler und Hubert Sandtüns mit aus der Taufe.

Auf die vielen Erfolge der Schießsportabteilung hob auch der Kreisvorsitzende des Westfälischen Schützenbundes (WSB), Ulrich Hartkötter, ab. „Die Sudhagener Schützen sind immer fleißig bei den Rundenwettkämpfen vertreten“, lobte Hartkötter und ehrte Henrik Stratmann, Georg Hüwelmeier und Dominic Leßmann mit der goldenen Verdienstnadel des WSB. Die goldene Ehrennadel des WSB erhielt Bundeskönig Hans-Christian Lummer, der einen Blick in die Geschichte der Abteilung warf. 1971 wurde die Abteilung gegründet. In den ersten Jahren kam ein transportabler Schießstand mit vier Bahnen zum Einsatz. 1978 wurde dann unter dem Dach der Grundschule ein fester Schießstand errichtet, der inzwischen auf digitale Technik ganz modern umgerüstet ist. In seiner Funktion als Bezirksschießmeister konnte er Ludger Tölle für seine Verdienst mit dem Ehrenkreuz des Sportes in Bronze ehren. Tölle ist seit 2009 Schriftführer der Schießsportabteilung, erfolgreicher Sportschütze und seit drei Jahren Standartenträger der Bundesstandarte. „Auch als Fahrer ist immer zu Stelle, wenn ich Hilfe brauche“, dankte Hans-Christian Lummer.

Eine hohe Ehrung brachte auch Diözesanschießmeister Rudolf Bracht mit nach Sudhagen. Er verlieh das Ehrenkreuz des Sportes in Silber an Burkhard Sandheinrich, der 1986 Mitglied der Schützen wurde, 1990 Jungschützenmeister war und 2003 stellvertretender Schießmeister und 2008 Schießmeister wurde. „Bei Rundenwettkämpfen und der Renovierung des Schießstandes ist Burkhard Sandheinrich immer tatkräftig zur Stelle. Außerdem hat er sich als Bundeskönigstrainer große Verdienst erworben“, so Rudolf Bracht, der die Ehrung gemeinsam mit seinem Stellvertreter Ralph Düchting und Hans-Christian Lummer überreichte.