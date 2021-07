Mit Mozart in die Serengeti

Duo „Sing Your Soul“ konzertiert in der Stiftskirche Enger

Enger

Akkordeon- und Klarinettenklänge haben am Mittwochabend die Stiftskirche in Enger erfüllt: Auf Einladung der Kirchengemeinde hatte das Duo „Sing Your Soul“ – Meike Salzmann (Konzertakkordeon) und Ulrich Lehna (Klarinette) – auf seiner ersten Konzertreise nach dem Lockdown Station in der Widukindstadt gemacht.

Von Stefan Wolff