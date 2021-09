Mit Mut zum Weihnachtsmarkt

„Unser wichtigstes Ziel ist, die Menschen zu motivieren, wieder ins Vereinsleben einzusteigen“, sagen Henrik Thorwesten, Astrid Zellermann und Eva Neisens. 2020 habe das Vereinsleben brach gelegen, dennoch sei viel passiert. „Wir haben den Wanderweg durch das historische Stukenbrock vorbereitet“, sagt Astrid Zellermann. „Mit Maria Tölle haben wir die ersten fünf Stelen vorbereitet, aus denen Informationen am Heimathaus, am Pastorat, an der Hauptstraße, am Friedhof und am Fienekreuz gegeben werden. Da passiert noch dieses Jahr etwas.“ Den ersten Heimatscheck in Höhe von 2000 Euro habe die Ortsgemeinschaft Stukenbrock erhalten. „Wir hoffen auf weitere Fördergelder nächstes Jahr.“ Nach dem Muster der Ortsgemeinschaft Schloß Holte sollen die Stelen mit Fotos und kurzem informativen Text auf die historischen Orte hinweisen. Dafür sind auch Sponsoren willkommen, die beispielsweise eine Stele mit ihrer Firmengeschichte beisteuern könnten. Die Edelstahl-Stelen in Z-Form fertigt Richard Brink, die Glastafeln das Glasunternehmen TGK.

