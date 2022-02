Mit Olle meh geht alles besser

Nieheim

Luisa Gütschow und Uta Chortecka lieben den Karneval in Nieheim. Sie gehörten einst zur elfköpfigen Garde von Maria Köhne und haben die leidenschaftliche Karnevalistin zu vielen Anlässen im Karneval begleitet, um sie zu unterstützen. Und sie waren jetzt auch gerne zum Feiern an Weiberfastnacht in das Sackmuseum gekommen, um zu zeigen, dass mit Olle meh alles besser geht.

Von Heinz Wilfert