Mit Paella in den Wahltag gestartet

Egon Schewe bekocht das SPD-Helferteam in Löhne

Edith Nemetschek (von links), Ralf Wieghardt, Oliver Schmidt und Jürgen Karweg haben in einem von zwei Wahllokalen in der Goethe-Realschule im Wahlvorstand mitgearbeitet und die Wählerinnen und Wähler mit Rat und Tat unterstützt.

Die Sozialdemokraten waren mit Paella am Parteibüro in den Wahltag gestartet. Am Samstagabend hatte der stellvertretende Bürgermeister Egon Schewe das SPD-Wahlteam mit der spanischen Köstlichkeit bekocht. Einige Stunden später durften die Genossen dann auch auf das aus ihrer Sicht gute Wahlergebnis anstoßen.