Mit pinken Schuhen ins Liebesglück

„Ich liebe dich“. Diese berühmten drei Worte haben sich André Fockel und Kira Höwekenmeier vor wenigen Monaten zum ersten Mal gesagt. Am Montag erleben sie ihren ersten Valentinstag als Paar.

„Wenn Dir jemand nicht mehr aus dem Kopf geht, dann gehört er in dein Herz“, sagt ein Sprichwort. Genau diese schöne Erfahrung hat das frisch verliebte Paar Kira Höwekenmeier und André Fockel gemacht. Mitten in der Pandemie, in der es auf Grund vieler abgesagter Feste, geschlossener Sportstätten und eingeschränkten Begegnungen schwieriger ist, einen Partner zu finden, haben sie sich im Oktober 2021 kennen- und liebengelernt.