Mit Platzkonzert und Mitsing-Aktion

Deshalb lädt der Ortsrat St. Johannes Baptist Stukenbrock für Sonntag, 4. September, zum großen Pfarrfamilienfest ein. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel an den Heimathäusern (bei Regen in der Pfarrkirche). Im Gottesdienst wird Pfarrer Johannes Epkenhans verabschiedet. Danach geht es am und im benachbarten Pfarrheim an der Holter Straße 20 weiter.

„Wir haben 2018 das letzte große Pfarrfest gefeiert“, sagen Lydia Hasselmeyer und Fabian Grauthoff vom Ortsrat St. Johannes Baptist Stukenbrock. Eingeladen seien alle Bürger der Stadt und auch die Mitglieder aus dem Pastoralen Raum Am Ölbach, der acht katholische Kirchengemeinden in Schloß Holte-Stukenbrock und Verl umfasst.

Im Gottesdienst spielt das St.-Johannes-Blasorchester Stukenbrock, das auch am Pfarrheim ein weiteres Platzkonzert gibt. Das Fest bietet Attraktionen für Jung und Alt. Hüpfburg, Rollenrutsche, XXL-Duplosteine und Wikinger-Schach werden aufgebaut, die Kindergärten Abt Kruse und St. Elisabeth bieten Tattoos und Mandalas an, die Waldschule des Hegerings macht mit der Natur vertraut.

Natürlich gibt es Bratwurst und Pommes, Leberkäse im Brötchen mit Krautsalat und eine große Cafeteria der katholischen Frauengemeinschaft. Veronika Esser bittet um Kuchenspenden, die am Sonntag gebracht werden können. Der Erlös geht als Spende an den Caritas-Warenkorb, der Bedürftige mit preiswerten Lebensmitteln versorgt. Dominik Mersch, Leiter des Chors Ton-Art, leitet eine Mitsing-Aktion. Ab 15.30 Uhr mischen sich die Chorsänger unter die Besucher und laden zum Mitsingen ein.

Pastor Johannes Epkenhans möchte keine Geschenke zum Abschied, sondern bittet um eine Spende für das Missionsprojekt Villa Cabello in Argentinien, das seit vielen Jahren von der Kirchengemeinde unterstützt wird und sich um die Bildung der Kinder kümmert.