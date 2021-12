Mit Plitschplatsch auf Zauberreise

Genauer gesagt seien es gleich zwei, ein Kinderbuchzwilling, sagt Pache: ein Bilderbuch mit Kinderreimen zum Vorlesen für Kinder ab zwei Jahren und der Kinderroman dazu für das erste Selbstlesealter von sechs bis zehn Jahren etwa. „Als Schreiberling gehe ich dabei zurück zu meinen Wurzeln und greife eine Geschichtenidee aus der Schublade auf, die ich vor vielen Jahrzehnten schon meiner Tochter Natascha geschrieben und vorgelesen habe“, berichtet der 63-Jährige.

„Mit dem Ableben von Ex-Pfarrer und Hobbydetektiv Horst Klöden aus Salzkotten ist meine Krimireihe am Tatort Paderborn zu Ende gegangen, sechs Krimis sind genug“, meint der Autor weiter und will sich in einem neuen Genre ausleben.

Mit der Illustratorin Sevde Serin aus Berlin habe er eine hochbegabte Nachwuchskünstlerin für seine Zauberballgeschichte begeistern können. Sie habe Plitschplatsch in zahlreichen wunderschönen Szenen und Bildern zum Leben erweckt, sagt Pache. Das sei auch der Grund dafür, dass Plitschplatsch, der Zauberball, sowohl als Taschenbuchroman wie auch als Hardcover-Bilderbuch erscheine. „Frau Serins Illustrationen haben es verdient, in einem Bilderbuch ganz besondere Aufmerksamkeit zu erhalten“, lobt Pache. Er habe dazu eigens einen neuen, vereinfachten Text in Kinderreimen geschrieben. „Ich male für mein Leben gern. Ich bin selbst Mama und lese meinen Kindern so gern etwas vor“, erzählt Sevde Serin.

„Kinder lieben Reime, gesungen oder gesprochen, und Zaubereien aller Art“, so Pache. Diese Erfahrung habe bei seiner eigenen Enkelin machen können. Plitschplatsch sei der einzige Zauberball in der großen weiten Welt der Kinderliteratur, der mit seinen abenteuerlichen Zaubereien und den zauberhaften Abenteuern sowie geballter Zauberkraft die Fantasie der Kinder ankurbeln soll. „Wenn auch nur eine Handvoll Kinder mit Plitschplatsch den Spaß am Lesen von Büchern mit ins Leben nimmt, dann hat sich meine Schreiberei schon gelohnt“, meint der Autor. Plitschplatsch, der Zauberball, sieht aus wie ein übergroßer bunter Gymnastikball, der Kinder unheimlich gern hat und eines nach dem anderen mitnimmt auf seine Zauberreise durch die Welt, indem er die Kinder in dem Moment in sich hinein zaubert, wenn Kinderhände nach ihm greifen und ihn berühren.

Dabei will er meistens hoch hinaus und gar nach den Sternen greifen. Am meisten freut er sich darüber, einfach seine Zeit mit Kindern verbringen zu dürfen. „Kinder sind Geschenke des Himmels“, sagt der Salzkottener Wolfgang Pache, und auch als Erwachsener möchte er sich seine kindliche Seele so lange wie möglich bewahren. Staunen, sich begeistern können, neugierig bleiben und seiner Fantasie freien Lauf lassen, dafür soll Plitschplatsch der Zauberball bei Klein und bei Groß einstehen, bei Lesern und Vorlesern gleichermaßen. Bilderbuch und der Roman sind über den heimischen Buchhandel zu bestellen oder direkt beim Autor. auf unter: www.autorwolfgangpache.de