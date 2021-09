Mit Promille-Brille im Rausch

Alkohol und seine Folgen: Siebtklässler durchlaufen Alk-Parcours am Hüffertgymnasium

Warburg

„Was machst Du mit Alkohol? – Und Alkohol mit Dir?“ Mit genau diesen Fragen haben sich in diesen Tagen die Jungen und Mädchen der siebten Jahrgangsstufe des Warburger Hüffertgymnasiums befasst. Sie durchliefen dabei den so genannten Alk-Parcours in der kleinen Sporthalle.

Von Theresa Dissen