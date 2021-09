Mit Sanierung das Klima geschont

Der Kreis Herford hat online die zehn Gewinner seines Sanierungswettbewerbs gekürt. Für Spenge ist dies Georg Pohlmann, in Enger war das Ingenieurbüro Dameyer erfolgreich. Die analoge Preisverleihung ist am kommenden Dienstag.

In einem Fall handelt es sich um ein Privathaus am Akazienweg von 1980, im anderen um die denkmalgeschützte ehemalige Alte Schänke an der Bielefelder/Ecke Hagenstraße in Enger, die heute das Büro Dammmeyer beherbergt. Was beide verbindet, ist der hohe Grad an Energieersparnis, der erreicht wurde.