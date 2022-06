Mit Schirm, Charme und Königskette

Sven und Sandra Schoppmeier mit großem Jubel in Delbrück-Anreppen empfangen

Während die Damen des Hofstaates in royalem Blau für farbige Akzente sorgten, bestach Königin Sandra Schoppmeier in einer weißen Traumrobe mit einem Tupfer champagner. Ihr Blumengebinde aus weißen Pfingstrosen und einem blauen Blütenmeer griff die Lieblingsfarben des Königs ebenfalls auf. „Endlich konnte wieder gefeiert werden. Das war einfach schön und wir haben das reichlich ausgenutzt. Alle wollten mitfeiern und das Zelt war gut gefüllt. Schade, dass der erste Tag so schnell vorbeiging“, zog das Königspaar Sven und Sandra Schoppmeier eine freudige Bilanz.