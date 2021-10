Mit Schusswaffe Supermarkt ausgeraubt

Zwei Täter bedrohen Kassiererin in Paderborn und flüchten mit Geldkassette in weißem Porsche Cayenne

Paderborn

Zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Netto-Supermarkt in der Jahnstraße in Paderborn ist es am Freitagabend um 21.05 Uhr gekommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.