Mit Schutzschild und in Heldenpose

„Stark auch ohne Muckis“ bereitet Kindergartenkinder in Schloß Holte-Stukenbrock auf den Schulalltag vor

Schloß Holte-Stukenbrock

Im Kindergarten sind sie die Großen, in der Grundschule werden sie die Kleinsten sein – und die brauchen wie alle Kinder einen Schutzschild gegen körperliche und psychische Gewalt. „Stark auch ohne Muckis“, heißt das Projekt, das den künftigen Schulkindern in der Evangelischen Kindertagesstätte Laubhütte und in den AWO-Kindergärten Laubfrosch und Habichtweg gezeigt hat, wie sie auf Beleidigungen, Mobbing oder auch körperliche Gewalt reagieren können, ohne selbst gewalttätig zu werden.

Von Monika Schönfeld