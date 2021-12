Mit Sinn für die Heimat

Auf mehr als 800 Quadratmetern Fläche wurde das Beratungscenter in vier Bauabschnitten von Grund auf renoviert und modernisiert. Die neu gestalteten Räume verteilen sich auf zwei Etagen und bieten viel Platz für Service und Beratung. „Erste Anlaufstelle für unsere Kunden ist der großzügige und einladende Empfangs- und Servicebereich, der in der Kundenhalle auf einem Podest unter einer großen Lichtkuppel einen zentralen Platz gefunden hat“, berichtet Brigitte Kutz, Leiterin des Beratungscenters Beverungen. Im Erdgeschoss befinden sich zudem moderne Beratungsräume in verschiedenen Größen sowie ein großzügiger Selbstbedienungsbereich.

Digitaler Showroom

„Wir setzen in Beverungen auch in Zukunft auf Bewährtes wie die Nähe vor Ort, eine persönliche Beratung, kurze Wege und schnelle Entscheidungen“, betont Ina Kreimer, Vorstand der Verbund Volksbank OWL und verantwortlich für die Volksbank Höxter. „Aber auch innovative und digitale Angebote und Services können unsere Kunden in unserem ‚digitalen Showroom‘ erleben, ausprobieren und entdecken“, ergänzt Regionalleiter Norbert Meyer.

Das Interieur überzeugt durch hochwertige Materialien wie Holz, Glas, Edelstahl und klare Linien in modernen Formen. Auch das ausgeklügelte Lichtkonzept lässt das Beratungscenter hell, freundlich und einladend wirken.

Verbundenheit zur Region

Mit der Gestaltung setzt die Bank nicht nur optische Akzente, sondern beweist auch ihre Verbundenheit zur Region auch mit einem besonderen Heimatkonzept: Im Eingangsbereich, an dem Kommunikationstreffpunkt und in den Beratungsräumen wurden Akustik- und Wandbilder mit Heimatmotiven angebracht.

Die Künstlerin und Fotografin Claudia Warneke aus Höxter, die 2014 auch mit dem Förderpreis „Junge Kunst“ der Verbund Volksbank OWL ausgezeichnet wurde, hat die Heimatmotive im Auftrag der Genossenschaftsbank für dieses Umbauprojekt eingefangen.

Mehr als eine halbe Million Euro hat die Volksbank in die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen investiert. Sämtliche Aufträge hat die Bank an Handwerker aus ihrem Kundenbereich und aus der Region vergeben. Gemeinsam mit rund 15 heimischen Firmen hat Bauleiter Heinz Nordsiek der Bank in Beverungen zu „neuem Glanz“ verholfen.

Bürgermeister gratuliert

Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm gehörte zu den ersten Besuchern, zeigte sich begeistert und gratulierte zu der gelungenen Modernisierung: „Die Aufwertung der Volksbank hier in der Beverunger Stadtmitte ist ein deutliches Bekenntnis zur Region und zu unserer Stadt Beverungen.“

Das sieht auch Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der Verbund Volksbank OWL, so: „Die neuen Räumlichkeiten tragen nun auch aus optischer Sicht die Handschrift einer modernen, heimatverbundenen und werteorientierten Bank. Unser Anspruch ist es, unsere Heimat aktiv mitzugestalten, uns für die Menschen in der Region einzusetzen. Mit dem Umbau haben wir dafür die besten Voraussetzungen geschaffen.“

Coronabedingt kann die Volksbank keinen Tag der offenen Tür anbieten. „Unseren Kunden und Mitglieder zeigen wir die neuen Räumlichkeiten gerne individuell im Rahmen ihres nächsten Besuches“, erklärt Brigitte Kutz.