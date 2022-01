Mit Sommerreifen im Schnee unterwegs: Beverunger (23) rammt Mercedes

Bei einem Unfall auf der schneebedeckten Bundesstraße bei Marienmünster sind am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt worden. Pikant: Der Verursacher war mit Sommerreifen unterwegs.

Zwei Verletzte bei Unfall in Höhe der Abtei Marienmünster

Gegen 6.50 Uhr fuhr ein 23-Jähriger aus Beverungen mit seinem Ford auf der B239 von Höxter aus in Richtung Steinheim. In Höhe der Abtei Marienmünster hatte sich ein witterungsbedingter Rückstau angesichts des Schneefalls gebildet. Der Fahrer des Ford fuhr auf den vor ihm wartenden Mercedes auf, in dem eine 54-Jährige saß. Die Fahrerin aus Höxter und auch der Ford-Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der Ford war in den Graben gerutscht. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass bei dem Wagen Sommerreifen aufgezogen waren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 7500 Euro.