Mit Spannung erwartet

Hüllhorst-Oberbauerschaft

In einem Land, wo Kaninchen und Türen sprechen können: Die Freilichtbühne Kahle Wart entführt ihre Zuschauer in der Spielzeit 2021 ins Wunderland. Am Samstag, 14. August, feierte das Familienstück nach dem Original von Lewis Carroll Premiere.

Von Finn Luca Zell