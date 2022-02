Mit Speed-Dating zum Job in der Pflege

Ungewöhnliches Bewerbungsformat am Klinikum Herford – Zusage erfolgt direkt nach dem Online-Gespräch

Mit einem Speed-Dating sucht das Klinikum Herford neue Auszubildende in der Pflege.

Das Klinikum-Herford bietet einen kurzfristigen Einstieg in die Pflege: In Videogesprächen können sich Interessierte jeden Alters für einen Ausbildungsplatz in der Pflege bewerben