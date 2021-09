Mit Spende wird Soforthilfe aufgestockt

Die Haller Spendenaktion zu Gunsten der Flutopfer in Bad Münstereifel ist am Dienstag mit einem Besuch und der Übergabe eines Spendenschecks abgeschlossen worden. Stolze 110.000 Euro sind bei der von HIW, „Kauf im Ort“ und Stadt gemeinsam begleiteten Sammelaktion zusammengekommen.

Delegation aus Halle übergibt Spende von 110.000 Euro an die Flutopfer in Bad Münstereifel

Einen Scheck über 110.000 Euro überreichte Bürgermeister Thomas Tappe an seine Amtskollegin Sabine Preiser-Marian und den Vorstand der Bürgerstiftung Bad Münstereifel, Peter Greven. Mit dabei waren HIW-Vorsitzende Sigrun Lohmeyer, die alten Handballfreunde Richard Fuchs (Bad Münstereifel) und Matthias Braun (Halle), der die Aktion ins Laufen gebracht hatte, der Vorsitzende des TVE Bad Münstereifel, Tobias Stadie, und die stellvertretende Bürgermeisterin Brigitte Fuchs.

Bürgermeister Thomas Tappe, HIW-Vorsitzende Sigrun Lohmeyer und Initiator Matthias Braun überzeugten sich vor Ort, dass das Geld aus Halle in die richtigen Hände kommt. Dabei erfuhren sie große Dankbarkeit für die Spende, die nun über die Bürgerstiftung der Stadt Bad Münstereifel an die betroffenen Bürger der Erft-Stadt verteilt wird.

Mit eindrucksvollen Zahlen, Bildern und Videos zeigte Bad Münstereifels Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian der Haller Delegation, was in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli passiert ist. Fünf Tote, mehr als 250 Millionen Euro Schäden an öffentlicher Infrastruktur, 100 dauerhaft unbewohnbare Wohnungen, elf komplett zerstörte Häuser und zu 80 Prozent beschädigte Denkmäler im Stadtgebiet sind nur einige schreckliche Fakten einer ersten Bilanz. Bei einem Rundgang durch die Innenstadt wurde dann sichtbar, welche unglaubliche Leistung die Helfer und Handwerker im Zuge der Aufräumarbeiten bereits geleistet haben.

18.000 Tonnen Sperrmüll und 110 Tonnen Elektroschrott sind weitestgehend weggeräumt. Und doch gibt es noch unendlich viel zu tun. Ralf Wassong, Technischer Betriebsleiter der Stadtwerke, zeigte den Fortschritt der aktuell drängendsten Aufgabe – der Verlegung neuer Versorgungsleitungen für Wasser und Strom. „Entlang der Erft war nahezu alles komplett zerstört und muss von Grund auf neu verlegt werden.“ Das zweite große Problem ist der nahende Winter. „Viele Haushalte sind ohne Heizung, es gibt hier einen großen Versorgungsengpass, der den Bürgern Sorgen bereitet“, sagt Bürgermeisterin Preiser-Marian.

Mit dabei war auch Unternehmer Peter Greven aus dem Vorstand der Bürgerstiftung. Hier wird die Spende aus Halle landen, hier wird sie an die Betroffenen verteilt. „Wir haben bis heute rund 2,7 Millionen Euro an Spenden erhalten, die wir in mehreren Maßnahmen weitergeben“, sagt Greven. Zunächst einmal wurden die Spenden für die Verpflegung der zahlreichen freiwilligen Helfer verwendet. Eine weitere Maßnahme ist die Beschaffung und der Verleih von Bautrocknern und anderen dringend benötigten Geräten und Maschinen, mit den Häuser und Wohnungen wieder bewohnbar gemacht werden können.

Aktuell fließt der größte Teil der Spenden in die Aufstockung der Soforthilfe, die von den Betroffenen beantragt werden kann. „Bis heute haben 1800 Haushalte einen Antrag auf Soforthilfe gestellt“, so Greven. Wird ein solcher Antrag genehmigt, stockt die Bürgerstiftung den Maximalbetrag von 3500 Euro um weitere 400 Euro pro Haushaltsmitglied auf. Greven: „Auf diese Weise können wir schnell und zielgerichtet helfen.“

Bürgermeister Thomas Tappe, der vor ein paar Wochen schon für einen Hilfseinsatz vor Ort war, freut sich, „dass wir etwas Gutes bewegen können. Uns war von Anfang an wichtig, dass die Spenden den Menschen direkt zugutekommen – das ist durch die Bürgerstiftung gewährleistet.“ Seine Amtskollegin Sabine Preiser-Marian machte zum Abschied deutlich, wie wertvoll die Aktion „Halle hilft!“ ist: „Ihre finanzielle Unterstützung, das Engagement der vielen Haller Firmen und Helfer hier vor Ort und ihr heutiger Besuch sind für uns ein ganz wichtiges Signal der Solidarität und geben uns Kraft, trotz aller Hürden und Probleme weiterzumachen.“