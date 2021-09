Mit Sprühdose und Feuerzeug

In diesem Bundestagswahlkampf werden in Bielefeld besonders viele Wahlplakate beschädigt

Bielefeld

Liegt‘s am völlig offenen Wahlausgang, oder wird die Auseinandersetzung immer hemmungsloser? In diesem Bundestagswahlkampf werden in Bielefeld besonders viele Wahlplakate besprüht, beschädigt oder gleich ganz abgefackelt. Betroffen davon sind alle Parteien, aber CDU und FDP stehen besonders im Fokus der Plakat-Rowdies.

Von Michael Schläger