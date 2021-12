Mit Stein Autoscheiben eingeschlagen

Gleich an zwei Autos, die in der Straße Stiftskamp abgestellt waren, haben sich Unbekannte in der Nacht zu Dienstag zu schaffen gemacht. Mit einem Stein hatten zwei Männer die Scheiben von zwei Pkw eingeschlagen. Bei der Aktion sind sie allerdings von einer Zeugin gestört worden. Die Polizei fahndet nach dem Duo.

Um kurz vor Mitternacht hörte eine 32-jährige Herforderin ein dumpfes Geräusch auf der Straße. Als sie nachsah, entdeckte sie einen 20 Jahre alten Mann, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Kapuze mit Fellkragen, der sich an ihrer Hofeinfahrt befand. Wenige Meter entfernt stand ein weiterer Mann gleichen Alters mit langen blonden Haaren. Er machte sich am Auto der 32-Jährigen zu schaffen. Die Frau informierte die Polizei.

Die Polizisten stellten an dem Pkw einen Stein sicher, mit dem eine Scheibe des Fiat eingeschlagen wurde. Die Fahndung nach den Tätern, die nach ersten Ermittlungen kein Diebesgut an sich genommen haben, verlief negativ. An einem VW Polo wurde ebenfalls die Scheibe eingeschlagen. Persönliche Gegenstände der Fahrzeughalterin, einer 40-jährigen Herforderin, stellten die Beamten in einem Gebüsch sicher. Hinweise an 05221/8880.