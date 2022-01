Mit Tempo 120 durch den Ort

Lübbecke/Verden

Lebensgefährlich war die Verfolgungsjagd, die sich am 15. Juni 2021 nach seiner Flucht aus der Psychiatrie des Krankenhauses in Lübbecke der Patient Inan O. mit der Polizei geliefert hat. Verfolgungsjagden seien leider an der Tagesordnung, aber so etwas habe er in 35 Dienstjahren noch nicht erlebt, sagte am Landgericht Verden der Polizeihauptkommissar aus Herford, der am Lenkrad des verfolgenden Streifenwagens gesessen hatte.

Von Wiebke Bruns