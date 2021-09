Mit Tempo 200 auf Flucht vor der Polizei

Raserei mit Audi in und um Delbrück: Brüder unter Tatverdacht

Delbrück

Die Verfolgung eines durch rüpelhafte und aggressive Fahrweise aufgefallenen Audi-Fahrers in und um Delbrück hat die Polizei am Sonntagnachmittag beschäftigt. Der Fahrer eines Audi RS 5, der zunächst sowohl das Blaulicht als auch die Aufforderung der Polizei, anzuhalten, ignorierte, raste schließlich mit bis zu 200 Stundenkilometern in Richtung Lippstadt.