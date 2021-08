Mit Traumergebnis in den Wahlkampf

Die CDU im Kreis Höxter setzt bei der Landtagswahl im Mai 2022 erneut auf Matthias Goeken als Kandidat. Der 56-jährige Bäckermeister aus Bad Driburg vertritt die Region bereits seit 2017 im Landtag in Düsseldorf und will im Wahlkampf für eine zweite Amtszeit kämpfen.

Matthias Goeken (Mitte, mit Ehefrau Sabine) ist am Samstag in Borgentreich erneut zum CDU-Kandidaten für die Landtagswahl gewählt worden. Erste Gratulanten waren Landesinnenminister Herbert Reul und CDU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Christian Haase (rechts).

Goeken war während der Aufstellungsversammlung am Samstagmorgen in der Borgentreicher Schützenhalle der einzige Bewerber. Von 111 abgegebenen Stimmen erhielt er 108 – eine Quote von 98,2 Prozent. „Ich werde alles geben, um den Kreis weiter gut in Düsseldorf zu vertreten“, versprach der Vater dreier erwachsener Kinder nach seiner Wahl.