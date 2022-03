Mit vereinten Kräften gegen Not

Das gemeinsame Ziel setzt Kräfte frei: Oliver Thiele und Linda Heinzig waren sofort Feuer und Flamme für die Idee der Espelkamperin Mechthild Hitzeroth und ihrer Freundin Halina, Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen und auf dem Rückweg Kriegsflüchtlinge mitzubringen. Der Konvoi startet am 14. März in Richtung Osten. Geldspenden sind dabei von großer Wichtigkeit.

Foto: Arndt Hoppe