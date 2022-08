Mit viel Euphorie ans Werk

Vlotho

Das zweite Auswärtsspiel in der Fußball Bezirksliga hält für den SC Vlotho in der noch jungen Saison die nächste schwer einzuschätzende Aufgabe bereit. An diesem Sonntag um 15 Uhr tritt die Mannschaft von Spielertrainer Hannes Stegen beim Landesligaabsteiger VfL Holsen an.

Von Yvonne Gottschlich